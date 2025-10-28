Sacabam（SCB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.16% 漲跌幅（1D） +0.11% 漲跌幅（7D） -0.56% 漲跌幅（7D） -0.56%

Sacabam（SCB）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SCB 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SCB 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SCB 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.16%，過去 24 小時內變動為 +0.11%，過去 7 天內累計變動為 -0.56%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Sacabam（SCB）市場資訊

市值 $ 102.79K$ 102.79K $ 102.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 120.93K$ 120.93K $ 120.93K 流通量 39.95T 39.95T 39.95T 總供應量 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0 47,000,000,000,000.0

Sacabam 的目前市值為 $ 102.79K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SCB 的流通量為 39.95T，總供應量是 47000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 120.93K。