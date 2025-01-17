SaaSGo 圖標

SaaSGo 價格 (SAAS)

USD

SaaSGo (SAAS) 實時價格圖表

$0.057387
$0.057387$0.057387
-2.00%(1D)

今天 SaaSGo (SAAS) 的價格

今天 SaaSGo (SAAS) 的實時價格爲 0.057387 USD。目前其市值爲 $ 45.91M USD。SAAS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SaaSGo 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 211.76K USD
- SaaSGo 當天價格變化爲 -2.07%
- 其循環供應量爲 800.00M USD

在獲取 MEXC 上從 SAAS兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SAAS 價格信息的首選平臺。

SaaSGo (SAAS) 價格表現 USD

今天內，SaaSGo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00121389500107954
在過去30天內，SaaSGo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，SaaSGo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，SaaSGo 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00121389500107954-2.07%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

SaaSGo (SAAS) 價格分析

SaaSGo 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.055548
$ 0.055548$ 0.055548

$ 0.058682
$ 0.058682$ 0.058682

$ 0.059978
$ 0.059978$ 0.059978

+0.34%

-2.07%

+3.66%

SaaSGo (SAAS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 45.91M
$ 45.91M$ 45.91M

$ 211.76K
$ 211.76K$ 211.76K

800.00M
800.00M 800.00M

什麼是SaaSGo (SAAS)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

SaaSGo (SAAS) 資源

官網

大家還在問：關於 SaaSGo (SAAS) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SAAS 兌換爲當地貨幣

1 SAAS 兌換 AUD
A$0.0918192
1 SAAS 兌換 GBP
0.04648347
1 SAAS 兌換 EUR
0.05566539
1 SAAS 兌換 USD
$0.057387
1 SAAS 兌換 MYR
RM0.2582415
1 SAAS 兌換 TRY
2.03322141
1 SAAS 兌換 JPY
¥8.92023528
1 SAAS 兌換 RUB
5.91889518
1 SAAS 兌換 INR
4.9697142
1 SAAS 兌換 IDR
Rp940.77034128
1 SAAS 兌換 PHP
3.36173046
1 SAAS 兌換 EGP
￡E.2.8923048
1 SAAS 兌換 BRL
R$0.34661748
1 SAAS 兌換 CAD
C$0.08206341
1 SAAS 兌換 BDT
6.97711146
1 SAAS 兌換 NGN
89.38771281
1 SAAS 兌換 UAH
2.42058366
1 SAAS 兌換 VES
Bs3.098898
1 SAAS 兌換 PKR
Rs16.01154687
1 SAAS 兌換 KZT
30.4438035
1 SAAS 兌換 THB
฿1.98386859
1 SAAS 兌換 TWD
NT$1.88860617
1 SAAS 兌換 CHF
Fr0.05222217
1 SAAS 兌換 HKD
HK$0.44647086
1 SAAS 兌換 MAD
.د.م0.57673935