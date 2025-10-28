S3NSE AI（S3NSE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.00102553
24H最高價 $ 0.00107371
歷史最高 $ 0.0072469
最低價 $ 0
漲跌幅（1H） +0.91%
漲跌幅（1D） +2.05%
漲跌幅（7D） -17.21%

S3NSE AI（S3NSE）目前實時價格為 $0.00105243。過去 24 小時內，S3NSE 的交易價格在 $ 0.00102553 至 $ 0.00107371 之間波動，市場活躍度顯著。S3NSE 的歷史最高價為 $ 0.0072469，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，S3NSE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.91%，過去 24 小時內變動為 +2.05%，過去 7 天內累計變動為 -17.21%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

S3NSE AI（S3NSE）市場資訊

市值 $ 22.10K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 22.10K
流通量 21.00M
總供應量 21,000,000.0

S3NSE AI 的目前市值為 $ 22.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。S3NSE 的流通量為 21.00M，總供應量是 21000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.10K。