RZTO 今日價格

RZTO (RZTO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.31%。目前 RZTO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RZTO。

RZTO 目前市值在 $ 171,846 排名第 #-，流通供應量為 10.00B RZTO。過去 24 小時內，RZTO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0093851，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RZTO 在過去一小時內波動了 +0.41%，過去7 天內波動了 -23.85%。過去一天，總交易量達到 --。

RZTO（RZTO）市場資訊

市值 $ 171.85K$ 171.85K $ 171.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 171.85K$ 171.85K $ 171.85K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

RZTO 的目前市值為 $ 171.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RZTO 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 171.85K。