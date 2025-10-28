RWAI by Virtuals（RWAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00015728 24H最高價 $ 0.00021461 歷史最高 $ 0.00301958 最低價 $ 0.00006646 漲跌幅（1H） +1.37% 漲跌幅（1D） +19.91% 漲跌幅（7D） +66.38%

RWAI by Virtuals（RWAI）目前實時價格為 $0.00018942。過去 24 小時內，RWAI 的交易價格在 $ 0.00015728 至 $ 0.00021461 之間波動，市場活躍度顯著。RWAI 的歷史最高價為 $ 0.00301958，歷史最低價為 $ 0.00006646。

從短期表現來看，RWAI 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.37%，過去 24 小時內變動為 +19.91%，過去 7 天內累計變動為 +66.38%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

RWAI by Virtuals（RWAI）市場資訊

市值 $ 132.48K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 189.42K 流通量 699.40M 總供應量 1,000,000,000.0

RWAI by Virtuals 的目前市值為 $ 132.48K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RWAI 的流通量為 699.40M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 189.42K。