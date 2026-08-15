Russian Oil Asset Reserve 今日價格

Russian Oil Asset Reserve (ROAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ROAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ROAR。

Russian Oil Asset Reserve 目前市值在 $ 12,994.28 排名第 #-，流通供應量為 999.94M ROAR。過去 24 小時內，ROAR 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00260133，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ROAR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.88%。過去一天，總交易量達到 --。

Russian Oil Asset Reserve（ROAR）市場資訊

市值 $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.99K$ 12.99K $ 12.99K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 總供應量 999,942,018.595274 999,942,018.595274 999,942,018.595274

Russian Oil Asset Reserve 的目前市值為 $ 12.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROAR 的流通量為 999.94M，總供應量是 999942018.595274，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.99K。