Russell 2000 xStock 今日價格

Russell 2000 xStock (IWMX) 今日實時價格為 $ 300.75，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 IWMX 兌 USD 的匯率為 $ 300.75 每 IWMX。

Russell 2000 xStock 目前市值在 $ 617,018 排名第 #-，流通供應量為 2.05K IWMX。過去 24 小時內，IWMX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 799.42，而歷史最低價為 $ 89.07。

短期表現方面，IWMX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -1.24%。過去一天，總交易量達到 $ 245.46。

Russell 2000 xStock（IWMX）市場資訊

市值 $ 617.02K$ 617.02K $ 617.02K 成交量（24H） $ 245.46$ 245.46 $ 245.46 完全稀釋市值 $ 103.11M$ 103.11M $ 103.11M 流通量 2.05K 2.05K 2.05K 總供應量 342,857.0314825203 342,857.0314825203 342,857.0314825203

Russell 2000 xStock 的目前市值為 $ 617.02K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 245.46。IWMX 的流通量為 2.05K，總供應量是 342857.0314825203，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 103.11M。