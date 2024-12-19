RUSSELL 圖標

RUSSELL 價格 (RUSSELL)

USD

RUSSELL (RUSSELL) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 RUSSELL (RUSSELL) 的價格

今天 RUSSELL (RUSSELL) 的實時價格爲 0.00371367 USD。目前其市值爲 $ 3.61M USD。RUSSELL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RUSSELL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 67.31K USD
- RUSSELL 當天價格變化爲 -0.08%
- 其循環供應量爲 970.98M USD

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RUSSELL (RUSSELL) 價格表現 USD

今天內，RUSSELL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，RUSSELL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0027039691
在過去60天內，RUSSELL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0039015835
在過去90天內，RUSSELL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.08%
30天$ -0.0027039691-72.81%
60天$ +0.0039015835+105.06%
90天$ 0--

RUSSELL (RUSSELL) 價格分析

RUSSELL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00356317
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$ 0.00377819
$ 0.00377819$ 0.00377819

$ 0.02529885
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-0.86%

-0.08%

-45.98%

RUSSELL (RUSSELL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M

$ 67.31K
$ 67.31K$ 67.31K

970.98M
970.98M 970.98M

什麼是RUSSELL (RUSSELL)

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RUSSELL (RUSSELL) 資源

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RUSSELL 兌換爲當地貨幣

1 RUSSELL 兌換 AUD
A$0.0059047353
1 RUSSELL 兌換 GBP
0.0029337993
1 RUSSELL 兌換 EUR
0.0035651232
1 RUSSELL 兌換 USD
$0.00371367
1 RUSSELL 兌換 MYR
RM0.016711515
1 RUSSELL 兌換 TRY
0.1302384069
1 RUSSELL 兌換 JPY
¥0.5830833267
1 RUSSELL 兌換 RUB
0.3849218955
1 RUSSELL 兌換 INR
0.3159961803
1 RUSSELL 兌換 IDR
Rp60.8798263248
1 RUSSELL 兌換 PHP
0.2194036236
1 RUSSELL 兌換 EGP
￡E.0.189025803
1 RUSSELL 兌換 BRL
R$0.0230990274
1 RUSSELL 兌換 CAD
C$0.0053105481
1 RUSSELL 兌換 BDT
0.4438207017
1 RUSSELL 兌換 NGN
5.7665496393
1 RUSSELL 兌換 UAH
0.1558998666
1 RUSSELL 兌換 VES
Bs0.1856835
1 RUSSELL 兌換 PKR
Rs1.0335514977
1 RUSSELL 兌換 KZT
1.9483769655
1 RUSSELL 兌換 THB
฿0.1282330251
1 RUSSELL 兌換 TWD
NT$0.1211399154
1 RUSSELL 兌換 CHF
Fr0.0033051663
1 RUSSELL 兌換 HKD
HK$0.0288552159
1 RUSSELL 兌換 MAD
.د.م0.0372481101