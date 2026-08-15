Running Away Balloon 今日價格

Running Away Balloon (BALLOON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 21.20%。目前 BALLOON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BALLOON。

Running Away Balloon 目前市值在 $ 75,196 排名第 #-，流通供應量為 999.94M BALLOON。過去 24 小時內，BALLOON 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BALLOON 在過去一小時內波動了 +11.93%，過去7 天內波動了 +31.17%。過去一天，總交易量達到 --。

Running Away Balloon（BALLOON）市場資訊

市值 $ 75.20K$ 75.20K $ 75.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 75.20K$ 75.20K $ 75.20K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 總供應量 999,938,603.986153 999,938,603.986153 999,938,603.986153

Running Away Balloon 的目前市值為 $ 75.20K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BALLOON 的流通量為 999.94M，總供應量是 999938603.986153，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 75.20K。