RuneMine 價格 (MINE)
今天 RuneMine (MINE) 的實時價格爲 0.00236036 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MINE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RuneMine 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.08K USD
- RuneMine 當天價格變化爲 +9.33%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，RuneMine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00020143。
在過去30天內，RuneMine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，RuneMine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，RuneMine 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00020143
|+9.33%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
RuneMine 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.64%
+9.33%
-4.32%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
RuneMine is building the largest ecosystem of applications for the Runes protocol on Bitcoin, offering a full suite of products and services for Runes developers and users. Pioneering infrastructure for the primary fungible token standard on Bitcoin. RuneMine offers a suite of tools including an etching tool, a screener for analyzing and minting Runes, a portfolio tracker, and a multi-sig solution. Additionally, a bi-directional Runes bridge between Bitcoin and Solana facilitating enhanced cross-chain interactions. The platform is underpinned by RuneMine's canonical Runes indexer, which maintains comprehensive historical data on Runes transactions.
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|1 MINE 兌換 VND
₫60.52199076
|1 MINE 兌換 AUD
A$0.0037529724
|1 MINE 兌換 GBP
￡0.0017938736
|1 MINE 兌換 EUR
€0.0020771168
|1 MINE 兌換 USD
$0.00236036
|1 MINE 兌換 MYR
RM0.0104327912
|1 MINE 兌換 TRY
₺0.0895048512
|1 MINE 兌換 JPY
¥0.3387352636
|1 MINE 兌換 RUB
₽0.1963347448
|1 MINE 兌換 INR
₹0.2028965456
|1 MINE 兌換 IDR
Rp39.3393175976
|1 MINE 兌換 KRW
₩3.352773362
|1 MINE 兌換 PHP
₱0.1349653848
|1 MINE 兌換 EGP
￡E.0.1210392608
|1 MINE 兌換 BRL
R$0.0138317096
|1 MINE 兌換 CAD
C$0.0032572968
|1 MINE 兌換 BDT
৳0.28619365
|1 MINE 兌換 NGN
₦3.7525475352
|1 MINE 兌換 UAH
₴0.0975064716
|1 MINE 兌換 VES
Bs0.16758556
|1 MINE 兌換 PKR
Rs0.6604051244
|1 MINE 兌換 KZT
₸1.2172848592
|1 MINE 兌換 THB
฿0.0790012492
|1 MINE 兌換 TWD
NT$0.0764048532
|1 MINE 兌換 AED
د.إ0.0086625212
|1 MINE 兌換 CHF
Fr0.0019118916
|1 MINE 兌換 HKD
HK$0.01829279
|1 MINE 兌換 MAD
.د.م0.0219041408
|1 MINE 兌換 MXN
$0.047915308