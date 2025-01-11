RUGMAN 價格 ($RUG)
今天 RUGMAN ($RUG) 的實時價格爲 0.01999238 USD。目前其市值爲 $ 2.00M USD。$RUG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RUGMAN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 668.24 USD
- RUGMAN 當天價格變化爲 +0.28%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，RUGMAN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，RUGMAN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0093112490。
在過去60天內，RUGMAN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，RUGMAN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.28%
|30天
|$ -0.0093112490
|-46.57%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
RUGMAN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.03%
+0.28%
-33.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug. BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is.
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|1 $RUG 兌換 AUD
A$0.0323876556
|1 $RUG 兌換 GBP
￡0.0161938278
|1 $RUG 兌換 EUR
€0.0193926086
|1 $RUG 兌換 USD
$0.01999238
|1 $RUG 兌換 MYR
RM0.0897657862
|1 $RUG 兌換 TRY
₺0.7081300996
|1 $RUG 兌換 JPY
¥3.1521985546
|1 $RUG 兌換 RUB
₽2.0318255794
|1 $RUG 兌換 INR
₹1.7231432322
|1 $RUG 兌換 IDR
Rp327.7438819872
|1 $RUG 兌換 PHP
₱1.17955042
|1 $RUG 兌換 EGP
￡E.1.0102149614
|1 $RUG 兌換 BRL
R$0.1223533656
|1 $RUG 兌換 CAD
C$0.0287890272
|1 $RUG 兌換 BDT
৳2.4386705124
|1 $RUG 兌換 NGN
₦30.9957861044
|1 $RUG 兌換 UAH
₴0.8452778264
|1 $RUG 兌換 VES
Bs1.05959614
|1 $RUG 兌換 PKR
Rs5.5672780586
|1 $RUG 兌換 KZT
₸10.549978926
|1 $RUG 兌換 THB
฿0.6933357384
|1 $RUG 兌換 TWD
NT$0.6619477018
|1 $RUG 兌換 CHF
Fr0.0181930658
|1 $RUG 兌換 HKD
HK$0.1555407164
|1 $RUG 兌換 MAD
.د.م0.2007234952