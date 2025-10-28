Rugflip（RFLIP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價

Rugflip（RFLIP）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，RFLIP 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。RFLIP 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RFLIP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.10%，過去 24 小時內變動為 +2.58%，過去 7 天內累計變動為 +20.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Rugflip（RFLIP）市場資訊

市值 $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.45K$ 9.45K $ 9.45K 流通量 989.98M 989.98M 989.98M 總供應量 989,975,671.655732 989,975,671.655732 989,975,671.655732

Rugflip 的目前市值為 $ 9.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RFLIP 的流通量為 989.98M，總供應量是 989975671.655732，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.45K。