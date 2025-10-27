Rue Cat（RUECAT）價格資訊 (USD)

Rue Cat（RUECAT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，RUECAT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。RUECAT 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RUECAT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.28%，過去 24 小時內變動為 +1.18%，過去 7 天內累計變動為 -21.06%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Rue Cat（RUECAT）市場資訊

市值 $ 56.00K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 56.00K 流通量 572.28M 總供應量 572,277,760.935039

Rue Cat 的目前市值為 $ 56.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RUECAT 的流通量為 572.28M，總供應量是 572277760.935039，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 56.00K。