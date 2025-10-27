rudi（RUDI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.01784483$ 0.01784483 $ 0.01784483 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.19% 漲跌幅（1D） -11.36% 漲跌幅（7D） -14.73% 漲跌幅（7D） -14.73%

rudi（RUDI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，RUDI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。RUDI 的歷史最高價為 $ 0.01784483，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RUDI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.19%，過去 24 小時內變動為 -11.36%，過去 7 天內累計變動為 -14.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

rudi（RUDI）市場資訊

市值 $ 193.10K$ 193.10K $ 193.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 193.10K$ 193.10K $ 193.10K 流通量 999.33M 999.33M 999.33M 總供應量 999,331,981.405397 999,331,981.405397 999,331,981.405397

rudi 的目前市值為 $ 193.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RUDI 的流通量為 999.33M，總供應量是 999331981.405397，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 193.10K。