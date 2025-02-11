Royalty 圖標

Royalty 價格 (ROY)

USD

Royalty (ROY) 實時價格圖表

$14.87
$14.87$14.87
+3.90%(1D)

今天 Royalty (ROY) 的價格

今天 Royalty (ROY) 的實時價格爲 14.86 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ROY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Royalty 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 526.76K USD
- Royalty 當天價格變化爲 +3.92%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Royalty (ROY) 價格表現 USD

今天內，Royalty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.560066
在過去30天內，Royalty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Royalty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Royalty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.560066+3.92%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Royalty (ROY) 價格分析

Royalty 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 14.2
$ 14.2$ 14.2

$ 15.04
$ 15.04$ 15.04

$ 15.04
$ 15.04$ 15.04

+0.68%

+3.92%

--

Royalty (ROY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 526.76K
$ 526.76K$ 526.76K

0.00
0.00 0.00

什麼是Royalty (ROY)

ROY Token is revolutionizing the F&B industry with a global integrated mileage system. Consumers gain real income opportunities, while affiliates boost their operations and sales. Powered by blockchain for transparency, ROY aims to build a global ecosystem with 1 million stores and 1 billion members by 2030. ROY is revolutionizing the food and beverage (F&B) industry by introducing a global integrated mileage system that offers unique benefits to both consumers and affiliates. Consumers gain real income opportunities, while affiliates can enhance their operations and sales.

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Royalty (ROY) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Royalty (ROY) 的其他問題

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ROY 兌換爲當地貨幣

1 ROY 兌換 AUD
A$23.6274
1 ROY 兌換 GBP
11.888
1 ROY 兌換 EUR
14.2656
1 ROY 兌換 USD
$14.86
1 ROY 兌換 MYR
RM66.2756
1 ROY 兌換 TRY
535.703
1 ROY 兌換 JPY
¥2,263.0294
1 ROY 兌換 RUB
1,424.4796
1 ROY 兌換 INR
1,288.9564
1 ROY 兌換 IDR
Rp243,606.5184
1 ROY 兌換 PHP
864.7034
1 ROY 兌換 EGP
￡E.749.5384
1 ROY 兌換 BRL
R$86.0394
1 ROY 兌換 CAD
C$21.2498
1 ROY 兌換 BDT
1,804.8956
1 ROY 兌換 NGN
22,278.855
1 ROY 兌換 UAH
619.5134
1 ROY 兌換 VES
Bs891.6
1 ROY 兌換 PKR
Rs4,146.0886
1 ROY 兌換 KZT
7,520.2002
1 ROY 兌換 THB
฿507.0232
1 ROY 兌換 TWD
NT$488.0024
1 ROY 兌換 CHF
Fr13.5226
1 ROY 兌換 HKD
HK$115.7594
1 ROY 兌換 MAD
.د.م149.0458