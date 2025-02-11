Royalty 價格 (ROY)
今天 Royalty (ROY) 的實時價格爲 14.86 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ROY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Royalty 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 526.76K USD
- Royalty 當天價格變化爲 +3.92%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Royalty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.560066。
在過去30天內，Royalty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Royalty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Royalty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.560066
|+3.92%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Royalty 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.68%
+3.92%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ROY Token is revolutionizing the F&B industry with a global integrated mileage system. Consumers gain real income opportunities, while affiliates boost their operations and sales. Powered by blockchain for transparency, ROY aims to build a global ecosystem with 1 million stores and 1 billion members by 2030. ROY is revolutionizing the food and beverage (F&B) industry by introducing a global integrated mileage system that offers unique benefits to both consumers and affiliates. Consumers gain real income opportunities, while affiliates can enhance their operations and sales.
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|1 ROY 兌換 AUD
A$23.6274
|1 ROY 兌換 GBP
￡11.888
|1 ROY 兌換 EUR
€14.2656
|1 ROY 兌換 USD
$14.86
|1 ROY 兌換 MYR
RM66.2756
|1 ROY 兌換 TRY
₺535.703
|1 ROY 兌換 JPY
¥2,263.0294
|1 ROY 兌換 RUB
₽1,424.4796
|1 ROY 兌換 INR
₹1,288.9564
|1 ROY 兌換 IDR
Rp243,606.5184
|1 ROY 兌換 PHP
₱864.7034
|1 ROY 兌換 EGP
￡E.749.5384
|1 ROY 兌換 BRL
R$86.0394
|1 ROY 兌換 CAD
C$21.2498
|1 ROY 兌換 BDT
৳1,804.8956
|1 ROY 兌換 NGN
₦22,278.855
|1 ROY 兌換 UAH
₴619.5134
|1 ROY 兌換 VES
Bs891.6
|1 ROY 兌換 PKR
Rs4,146.0886
|1 ROY 兌換 KZT
₸7,520.2002
|1 ROY 兌換 THB
฿507.0232
|1 ROY 兌換 TWD
NT$488.0024
|1 ROY 兌換 CHF
Fr13.5226
|1 ROY 兌換 HKD
HK$115.7594
|1 ROY 兌換 MAD
.د.م149.0458