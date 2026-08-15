ROXONN 今日價格

ROXONN (ROXN) 今日實時價格為 $ 0.00118074，過去 24 小時內變化了 3.24%。目前 ROXN 兌 USD 的匯率為 $ 0.00118074 每 ROXN。

ROXONN 目前市值在 $ 21,455 排名第 #-，流通供應量為 18.17M ROXN。過去 24 小時內，ROXN 的交易價格在 $ 0.00113774（低點）和 $ 0.00114511（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00488486，而歷史最低價為 $ 0.00102346。

短期表現方面，ROXN 在過去一小時內波動了 +3.65%，過去7 天內波動了 -7.72%。過去一天，總交易量達到 $ 110.47。

ROXONN（ROXN）市場資訊

市值 $ 21.46K$ 21.46K $ 21.46K 成交量（24H） $ 110.47$ 110.47 $ 110.47 完全稀釋市值 $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M 流通量 18.17M 18.17M 18.17M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ROXONN 的目前市值為 $ 21.46K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 110.47。ROXN 的流通量為 18.17M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.18M。