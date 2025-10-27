Rowan Coin（RWN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00184967 24H最高價 $ 0.00185031 歷史最高 $ 0.364176 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） +6.90%

Rowan Coin（RWN）目前實時價格為 $0.00185。過去 24 小時內，RWN 的交易價格在 $ 0.00184967 至 $ 0.00185031 之間波動，市場活躍度顯著。RWN 的歷史最高價為 $ 0.364176，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RWN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 +6.90%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Rowan Coin（RWN）市場資訊

市值 $ 360.77K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.01M 流通量 195.00M 總供應量 545,000,000.0

Rowan Coin 的目前市值為 $ 360.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RWN 的流通量為 195.00M，總供應量是 545000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.01M。