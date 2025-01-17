Rosnet 圖標

Rosnet 價格 (ROSNET)

USD

Rosnet (ROSNET) 實時價格圖表

$0.01030039
$0.01030039$0.01030039
-2.80%(1D)

今天 Rosnet (ROSNET) 的價格

今天 Rosnet (ROSNET) 的實時價格爲 0.01030039 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ROSNET 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Rosnet 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.35 USD
- Rosnet 當天價格變化爲 -2.89%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Rosnet (ROSNET) 價格表現 USD

今天內，Rosnet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00030735725151958
在過去30天內，Rosnet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0042267557
在過去60天內，Rosnet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0052527745
在過去90天內，Rosnet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.023307971902295214

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00030735725151958-2.89%
30天$ -0.0042267557-41.03%
60天$ -0.0052527745-50.99%
90天$ -0.023307971902295214-69.35%

Rosnet (ROSNET) 價格分析

Rosnet 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01025795
$ 0.01025795$ 0.01025795

$ 0.01061714
$ 0.01061714$ 0.01061714

$ 8.87
$ 8.87$ 8.87

-0.29%

-2.89%

-10.16%

Rosnet (ROSNET) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 3.35
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0.00
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什麼是Rosnet (ROSNET)

Decentralised Cloud GPU Ecosystem built on Arbitrum.

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Rosnet (ROSNET) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Rosnet (ROSNET) 的其他問題

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ROSNET 兌換爲當地貨幣

1 ROSNET 兌換 AUD
A$0.016480624
1 ROSNET 兌換 GBP
0.0083433159
1 ROSNET 兌換 EUR
0.0099913783
1 ROSNET 兌換 USD
$0.01030039
1 ROSNET 兌換 MYR
RM0.046351755
1 ROSNET 兌換 TRY
0.3648398138
1 ROSNET 兌換 JPY
¥1.5993415553
1 ROSNET 兌換 RUB
1.0621762168
1 ROSNET 兌換 INR
0.8921167779
1 ROSNET 兌換 IDR
Rp168.8588254416
1 ROSNET 兌換 PHP
0.6034998501
1 ROSNET 兌換 EGP
￡E.0.519139656
1 ROSNET 兌換 BRL
R$0.0624203634
1 ROSNET 兌換 CAD
C$0.0147295577
1 ROSNET 兌換 BDT
1.2523214162
1 ROSNET 兌換 NGN
16.0441964757
1 ROSNET 兌換 UAH
0.4344704502
1 ROSNET 兌換 VES
Bs0.55622106
1 ROSNET 兌換 PKR
Rs2.8739118139
1 ROSNET 兌換 KZT
5.464356895
1 ROSNET 兌換 THB
฿0.3557754706
1 ROSNET 兌換 TWD
NT$0.338882831
1 ROSNET 兌換 CHF
Fr0.0093733549
1 ROSNET 兌換 HKD
HK$0.0801370342
1 ROSNET 兌換 MAD
.د.م0.1035189195