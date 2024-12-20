Rope Token 價格 (ROPE)
今天 Rope Token (ROPE) 的實時價格爲 0.01274477 USD。目前其市值爲 $ 80.06K USD。ROPE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Rope Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.16K USD
- Rope Token 當天價格變化爲 +10.53%
- 其循環供應量爲 6.28M USD
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今天內，Rope Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00121439。
在過去30天內，Rope Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0613132889。
在過去60天內，Rope Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0685532422。
在過去90天內，Rope Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0106991551154922237。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00121439
|+10.53%
|30天
|$ +0.0613132889
|+481.09%
|60天
|$ +0.0685532422
|+537.89%
|90天
|$ +0.0106991551154922237
|+523.03%
Rope Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.39%
+10.53%
-29.78%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium.
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|1 ROPE 兌換 AUD
A$0.0202641843
|1 ROPE 兌換 GBP
￡0.0100683683
|1 ROPE 兌換 EUR
€0.0122349792
|1 ROPE 兌換 USD
$0.01274477
|1 ROPE 兌換 MYR
RM0.057351465
|1 ROPE 兌換 TRY
₺0.4472139793
|1 ROPE 兌換 JPY
¥2.0094678859
|1 ROPE 兌換 RUB
₽1.3189562473
|1 ROPE 兌換 INR
₹1.0847073747
|1 ROPE 兌換 IDR
Rp208.9306223088
|1 ROPE 兌換 PHP
₱0.7529610116
|1 ROPE 兌換 EGP
￡E.0.6489636884
|1 ROPE 兌換 BRL
R$0.0781254401
|1 ROPE 兌換 CAD
C$0.0182250211
|1 ROPE 兌換 BDT
৳1.5231274627
|1 ROPE 兌換 NGN
₦19.7899514083
|1 ROPE 兌換 UAH
₴0.5350254446
|1 ROPE 兌換 VES
Bs0.6372385
|1 ROPE 兌換 PKR
Rs3.5469969387
|1 ROPE 兌換 KZT
₸6.6865435805
|1 ROPE 兌換 THB
฿0.4407141466
|1 ROPE 兌換 TWD
NT$0.4159892928
|1 ROPE 兌換 CHF
Fr0.0113428453
|1 ROPE 兌換 HKD
HK$0.0990268629
|1 ROPE 兌換 MAD
.د.م0.1278300431