Ronnie 價格 (RONNIE)
今天 Ronnie (RONNIE) 的實時價格爲 0.007318 USD。目前其市值爲 $ 6.58M USD。RONNIE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ronnie 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 388.47K USD
- Ronnie 當天價格變化爲 -19.05%
- 其循環供應量爲 899.30M USD
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今天內，Ronnie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001722922918289984。
在過去30天內，Ronnie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0093942658。
在過去60天內，Ronnie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0051993687。
在過去90天內，Ronnie 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001722922918289984
|-19.05%
|30天
|$ +0.0093942658
|+128.37%
|60天
|$ +0.0051993687
|+71.05%
|90天
|$ 0
|--
Ronnie 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.31%
-19.05%
-29.90%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development.
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|1 RONNIE 兌換 AUD
A$0.01163562
|1 RONNIE 兌換 GBP
￡0.00578122
|1 RONNIE 兌換 EUR
€0.00702528
|1 RONNIE 兌換 USD
$0.007318
|1 RONNIE 兌換 MYR
RM0.032931
|1 RONNIE 兌換 TRY
₺0.25664226
|1 RONNIE 兌換 JPY
¥1.14899918
|1 RONNIE 兌換 RUB
₽0.7585107
|1 RONNIE 兌換 INR
₹0.62268862
|1 RONNIE 兌換 IDR
Rp119.96719392
|1 RONNIE 兌換 PHP
₱0.43234744
|1 RONNIE 兌換 EGP
￡E.0.3724862
|1 RONNIE 兌換 BRL
R$0.04551796
|1 RONNIE 兌換 CAD
C$0.01046474
|1 RONNIE 兌換 BDT
৳0.87457418
|1 RONNIE 兌換 NGN
₦11.36331722
|1 RONNIE 兌換 UAH
₴0.30720964
|1 RONNIE 兌換 VES
Bs0.3659
|1 RONNIE 兌換 PKR
Rs2.03667258
|1 RONNIE 兌換 KZT
₸3.8393887
|1 RONNIE 兌換 THB
฿0.25269054
|1 RONNIE 兌換 TWD
NT$0.23871316
|1 RONNIE 兌換 CHF
Fr0.00651302
|1 RONNIE 兌換 HKD
HK$0.05686086
|1 RONNIE 兌換 MAD
.د.م0.07339954