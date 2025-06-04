Ronen Coin 價格 (RONEN)
今天 Ronen Coin (RONEN) 的實時價格爲 0.00376471 USD。目前其市值爲 $ 3.75M USD。RONEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ronen Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Ronen Coin 當天價格變化爲 -11.03%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，Ronen Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000466963940491019。
在過去30天內，Ronen Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014777006。
在過去60天內，Ronen Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Ronen Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000466963940491019
|-11.03%
|30天
|$ -0.0014777006
|-39.25%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Ronen Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.15%
-11.03%
-34.74%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ronen Coin ($RONEN) is a gamified cryptocurrency built on the Ronin blockchain. $RONEN combines mining mechanics, referral incentives, and NFT integration to deliver a play-to-earn and hold-to-earn hybrid experience. Utility Used to buy Pro, Elite, and Master Miner NFTs after TGE Used in Ronen ecosystem games (e.g., PvZ-Ronke, BomberRON, CryptoMines) Multiplier for mining efficiency Future DAO governance utility
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|1 RONEN 兌換 VND
₫99.06834365
|1 RONEN 兌換 AUD
A$0.0057976534
|1 RONEN 兌換 GBP
￡0.0027482383
|1 RONEN 兌換 EUR
€0.0032752977
|1 RONEN 兌換 USD
$0.00376471
|1 RONEN 兌換 MYR
RM0.0159623704
|1 RONEN 兌換 TRY
₺0.1472754552
|1 RONEN 兌換 JPY
¥0.5416664748
|1 RONEN 兌換 RUB
₽0.2972991487
|1 RONEN 兌換 INR
₹0.322635647
|1 RONEN 兌換 IDR
Rp61.7165475024
|1 RONEN 兌換 KRW
₩5.1855492011
|1 RONEN 兌換 PHP
₱0.209694347
|1 RONEN 兌換 EGP
￡E.0.1869931457
|1 RONEN 兌換 BRL
R$0.0211953173
|1 RONEN 兌換 CAD
C$0.0051576527
|1 RONEN 兌換 BDT
৳0.4601981504
|1 RONEN 兌換 NGN
₦5.9567876917
|1 RONEN 兌換 UAH
₴0.1564237005
|1 RONEN 兌換 VES
Bs0.36141216
|1 RONEN 兌換 PKR
Rs1.0589752759
|1 RONEN 兌換 KZT
₸1.9286232859
|1 RONEN 兌換 THB
฿0.1228424873
|1 RONEN 兌換 TWD
NT$0.1129413
|1 RONEN 兌換 AED
د.إ0.0138164857
|1 RONEN 兌換 CHF
Fr0.0030870622
|1 RONEN 兌換 HKD
HK$0.0295153264
|1 RONEN 兌換 MAD
.د.م0.0345976849
|1 RONEN 兌換 MXN
$0.0724330204