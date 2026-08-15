ROME Stablecoin 今日價格

ROME Stablecoin (ROME) 今日實時價格為 $ 1.003，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 ROME 兌 USD 的匯率為 $ 1.003 每 ROME。

ROME Stablecoin 目前市值在 $ 1,198,618 排名第 #-，流通供應量為 403.73K ROME。過去 24 小時內，ROME 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.35，而歷史最低價為 $ 0.569602。

短期表現方面，ROME 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -3.60%。過去一天，總交易量達到 $ 26.12。

ROME Stablecoin（ROME）市場資訊

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） $ 26.12$ 26.12 $ 26.12 完全稀釋市值 $ 1.20T$ 1.20T $ 1.20T 流通量 403.73K 403.73K 403.73K 總供應量 403,725.094899 403,725.094899 403,725.094899

ROME Stablecoin 的目前市值為 $ 1.20M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 26.12。ROME 的流通量為 403.73K，總供應量是 403725.094899，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.20T。