Rollback（ROLL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0.00101428 $ 0.00101428 $ 0.00101428 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0.00101428$ 0.00101428 $ 0.00101428 歷史最高 $ 0.02976526$ 0.02976526 $ 0.02976526 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.66% 漲跌幅（1D） +1.29% 漲跌幅（7D） -6.99% 漲跌幅（7D） -6.99%

Rollback（ROLL）目前實時價格為 $0.00101526。過去 24 小時內，ROLL 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00101428 之間波動，市場活躍度顯著。ROLL 的歷史最高價為 $ 0.02976526，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ROLL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.66%，過去 24 小時內變動為 +1.29%，過去 7 天內累計變動為 -6.99%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Rollback（ROLL）市場資訊

市值 $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Rollback 的目前市值為 $ 10.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROLL 的流通量為 10.00M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.14K。