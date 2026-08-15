Rogue AI 今日價格

Rogue AI (RAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 RAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RAI。

Rogue AI 目前市值在 $ 35,391 排名第 #-，流通供應量為 999.95M RAI。過去 24 小時內，RAI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00144283，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +20.47%。過去一天，總交易量達到 --。

Rogue AI（RAI）市場資訊

市值 $ 35.39K$ 35.39K $ 35.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35.39K$ 35.39K $ 35.39K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 總供應量 999,947,810.789558 999,947,810.789558 999,947,810.789558

Rogue AI 的目前市值為 $ 35.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RAI 的流通量為 999.95M，總供應量是 999947810.789558，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.39K。