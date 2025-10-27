Roco Finance（ROCO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00886412 24H最高價 $ 0.00922487 歷史最高 $ 6.32 最低價 $ 0.00669942 漲跌幅（1H） +1.05% 漲跌幅（1D） -0.55% 漲跌幅（7D） -8.26%

Roco Finance（ROCO）目前實時價格為 $0.00900182。過去 24 小時內，ROCO 的交易價格在 $ 0.00886412 至 $ 0.00922487 之間波動，市場活躍度顯著。ROCO 的歷史最高價為 $ 6.32，歷史最低價為 $ 0.00669942。

從短期表現來看，ROCO 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.05%，過去 24 小時內變動為 -0.55%，過去 7 天內累計變動為 -8.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Roco Finance（ROCO）市場資訊

市值 $ 841.68K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 896.15K 流通量 93.50M 總供應量 99,552,583.0

Roco Finance 的目前市值為 $ 841.68K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROCO 的流通量為 93.50M，總供應量是 99552583.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 896.15K。