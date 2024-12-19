Rocky 圖標

Rocky 價格 (ROCKY)

USD

Rocky (ROCKY) 實時價格圖表

$0.00268023
$0.00268023$0.00268023
-6.40%(1D)

今天 Rocky (ROCKY) 的價格

今天 Rocky (ROCKY) 的實時價格爲 0.002681 USD。目前其市值爲 $ 2.67M USD。ROCKY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Rocky 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 762.56K USD
- Rocky 當天價格變化爲 -6.41%
- 其循環供應量爲 998.05M USD

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Rocky (ROCKY) 價格表現 USD

今天內，Rocky 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000183896102279483
在過去30天內，Rocky 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016927273
在過去60天內，Rocky 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0019924655
在過去90天內，Rocky 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0045969631849551165

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000183896102279483-6.41%
30天$ -0.0016927273-63.13%
60天$ -0.0019924655-74.31%
90天$ -0.0045969631849551165-63.16%

Rocky (ROCKY) 價格分析

Rocky 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00254862
$ 0.00254862$ 0.00254862

$ 0.00334689
$ 0.00334689$ 0.00334689

$ 0.04003161
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-1.51%

-6.41%

-19.14%

Rocky (ROCKY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

$ 762.56K
$ 762.56K$ 762.56K

998.05M
998.05M 998.05M

什麼是Rocky (ROCKY)

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Rocky (ROCKY) 資源

官網

大家還在問：關於 Rocky (ROCKY) 的其他問題

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ROCKY 兌換爲當地貨幣

1 ROCKY 兌換 AUD
A$0.00426279
1 ROCKY 兌換 GBP
0.00211799
1 ROCKY 兌換 EUR
0.00257376
1 ROCKY 兌換 USD
$0.002681
1 ROCKY 兌換 MYR
RM0.0120645
1 ROCKY 兌換 TRY
0.09402267
1 ROCKY 兌換 JPY
¥0.42094381
1 ROCKY 兌換 RUB
0.27788565
1 ROCKY 兌換 INR
0.22812629
1 ROCKY 兌換 IDR
Rp43.95081264
1 ROCKY 兌換 PHP
0.15839348
1 ROCKY 兌換 EGP
￡E.0.1364629
1 ROCKY 兌換 BRL
R$0.01667582
1 ROCKY 兌換 CAD
C$0.00383383
1 ROCKY 兌換 BDT
0.32040631
1 ROCKY 兌換 NGN
4.16302999
1 ROCKY 兌換 UAH
0.11254838
1 ROCKY 兌換 VES
Bs0.13405
1 ROCKY 兌換 PKR
Rs0.74614911
1 ROCKY 兌換 KZT
1.40658665
1 ROCKY 兌換 THB
฿0.09257493
1 ROCKY 兌換 TWD
NT$0.08745422
1 ROCKY 兌換 CHF
Fr0.00238609
1 ROCKY 兌換 HKD
HK$0.02083137
1 ROCKY 兌換 MAD
.د.م0.02689043