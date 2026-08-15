ROCK DAO 今日價格

ROCK DAO (ROCK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.26%。目前 ROCK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ROCK。

ROCK DAO 目前市值在 $ 1,705,474 排名第 #-，流通供應量為 5.37B ROCK。過去 24 小時內，ROCK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00199867，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ROCK 在過去一小時內波動了 +14.53%，過去7 天內波動了 -31.91%。過去一天，總交易量達到 $ 256.97K。

ROCK DAO（ROCK）市場資訊

市值 $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M 成交量（24H） $ 256.97K$ 256.97K $ 256.97K 完全稀釋市值 $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M 流通量 5.37B 5.37B 5.37B 總供應量 5,368,779,478.58 5,368,779,478.58 5,368,779,478.58

ROCK DAO 的目前市值為 $ 1.71M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 256.97K。ROCK 的流通量為 5.37B，總供應量是 5368779478.58，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.71M。