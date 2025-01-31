RoboHero 圖標

RoboHero 價格 (ROBO)

USD

RoboHero (ROBO) 實時價格圖表

$0.00037601
$0.00037601$0.00037601
-36.40%(1D)

今天 RoboHero (ROBO) 的價格

今天 RoboHero (ROBO) 的實時價格爲 0.00037616 USD。目前其市值爲 $ 180.84K USD。ROBO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RoboHero 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.96 USD
- RoboHero 當天價格變化爲 -36.43%
- 其循環供應量爲 480.76M USD

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RoboHero (ROBO) 價格表現 USD

今天內，RoboHero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000215614155859735
在過去30天內，RoboHero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002053244
在過去60天內，RoboHero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002569235
在過去90天內，RoboHero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012677761410861596

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000215614155859735-36.43%
30天$ -0.0002053244-54.58%
60天$ -0.0002569235-68.30%
90天$ -0.0012677761410861596-77.11%

RoboHero (ROBO) 價格分析

RoboHero 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00036362
$ 0.00036362$ 0.00036362

$ 0.00059326
$ 0.00059326$ 0.00059326

$ 0.03765838
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+0.55%

-36.43%

-39.51%

RoboHero (ROBO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 180.84K
$ 180.84K$ 180.84K

$ 1.96
$ 1.96$ 1.96

480.76M
480.76M 480.76M

什麼是RoboHero (ROBO)

RoboHero is a tactical mobile game created to bridge the worlds of entertainment and blockchain. It is designed for both Web2 and Web3 players. The action unfolds in the post-apocalyptic metaverse 31337, where warring robot factions battle for resources. Players choose one of the factions - ETER, DEUTER, or PLASMA - and a character class - Tank, Shooter, or Sniper. Each class is characterized by a different fighting style and statistics. The player's task is to defeat the opponent in a duel by inflicting more damage or by taking control of the majority of buildings on the map.

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RoboHero (ROBO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 RoboHero (ROBO) 的其他問題

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ROBO 兌換爲當地貨幣

1 ROBO 兌換 AUD
A$0.000601856
1 ROBO 兌換 GBP
0.000300928
1 ROBO 兌換 EUR
0.0003611136
1 ROBO 兌換 USD
$0.00037616
1 ROBO 兌換 MYR
RM0.001655104
1 ROBO 兌換 TRY
0.0134890976
1 ROBO 兌換 JPY
¥0.057966256
1 ROBO 兌換 RUB
0.037032952
1 ROBO 兌換 INR
0.0325905024
1 ROBO 兌換 IDR
Rp6.1665563904
1 ROBO 兌換 PHP
0.0219752672
1 ROBO 兌換 EGP
￡E.0.0188907552
1 ROBO 兌換 BRL
R$0.0022080592
1 ROBO 兌換 CAD
C$0.0005416704
1 ROBO 兌換 BDT
0.0458839968
1 ROBO 兌換 NGN
0.5813891344
1 ROBO 兌換 UAH
0.0157197264
1 ROBO 兌換 VES
Bs0.02144112
1 ROBO 兌換 PKR
Rs0.1049524016
1 ROBO 兌換 KZT
0.1952044704
1 ROBO 兌換 THB
฿0.0126502608
1 ROBO 兌換 TWD
NT$0.0123831872
1 ROBO 兌換 CHF
Fr0.000338544
1 ROBO 兌換 HKD
HK$0.0029302864
1 ROBO 兌換 MAD
.د.م0.0037728848