RoboHero 價格 (ROBO)
今天 RoboHero (ROBO) 的實時價格爲 0.00037616 USD。目前其市值爲 $ 180.84K USD。ROBO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
RoboHero 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.96 USD
- RoboHero 當天價格變化爲 -36.43%
- 其循環供應量爲 480.76M USD
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今天內，RoboHero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000215614155859735。
在過去30天內，RoboHero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002053244。
在過去60天內，RoboHero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002569235。
在過去90天內，RoboHero 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012677761410861596。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000215614155859735
|-36.43%
|30天
|$ -0.0002053244
|-54.58%
|60天
|$ -0.0002569235
|-68.30%
|90天
|$ -0.0012677761410861596
|-77.11%
RoboHero 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.55%
-36.43%
-39.51%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
RoboHero is a tactical mobile game created to bridge the worlds of entertainment and blockchain. It is designed for both Web2 and Web3 players. The action unfolds in the post-apocalyptic metaverse 31337, where warring robot factions battle for resources. Players choose one of the factions - ETER, DEUTER, or PLASMA - and a character class - Tank, Shooter, or Sniper. Each class is characterized by a different fighting style and statistics. The player's task is to defeat the opponent in a duel by inflicting more damage or by taking control of the majority of buildings on the map.
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|1 ROBO 兌換 AUD
A$0.000601856
|1 ROBO 兌換 GBP
￡0.000300928
|1 ROBO 兌換 EUR
€0.0003611136
|1 ROBO 兌換 USD
$0.00037616
|1 ROBO 兌換 MYR
RM0.001655104
|1 ROBO 兌換 TRY
₺0.0134890976
|1 ROBO 兌換 JPY
¥0.057966256
|1 ROBO 兌換 RUB
₽0.037032952
|1 ROBO 兌換 INR
₹0.0325905024
|1 ROBO 兌換 IDR
Rp6.1665563904
|1 ROBO 兌換 PHP
₱0.0219752672
|1 ROBO 兌換 EGP
￡E.0.0188907552
|1 ROBO 兌換 BRL
R$0.0022080592
|1 ROBO 兌換 CAD
C$0.0005416704
|1 ROBO 兌換 BDT
৳0.0458839968
|1 ROBO 兌換 NGN
₦0.5813891344
|1 ROBO 兌換 UAH
₴0.0157197264
|1 ROBO 兌換 VES
Bs0.02144112
|1 ROBO 兌換 PKR
Rs0.1049524016
|1 ROBO 兌換 KZT
₸0.1952044704
|1 ROBO 兌換 THB
฿0.0126502608
|1 ROBO 兌換 TWD
NT$0.0123831872
|1 ROBO 兌換 CHF
Fr0.000338544
|1 ROBO 兌換 HKD
HK$0.0029302864
|1 ROBO 兌換 MAD
.د.م0.0037728848