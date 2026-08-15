Roblox xStock 今日價格

Roblox xStock (RBLXX) 今日實時價格為 $ 38.48，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 RBLXX 兌 USD 的匯率為 $ 38.48 每 RBLXX。

Roblox xStock 目前市值在 $ 130,087 排名第 #-，流通供應量為 3.38K RBLXX。過去 24 小時內，RBLXX 的交易價格在 $ 38.47（低點）和 $ 38.5（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 57.05，而歷史最低價為 $ 35.71。

短期表現方面，RBLXX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.26%。過去一天，總交易量達到 $ 29.39。

Roblox xStock（RBLXX）市場資訊

市值 $ 130.09K$ 130.09K $ 130.09K 成交量（24H） $ 29.39$ 29.39 $ 29.39 完全稀釋市值 $ 51.45M$ 51.45M $ 51.45M 流通量 3.38K 3.38K 3.38K 總供應量 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341 1,337,044.016037341

Roblox xStock 的目前市值為 $ 130.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 29.39。RBLXX 的流通量為 3.38K，總供應量是 1337044.016037341，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 51.45M。