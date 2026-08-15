ROBINHOODIES 今日價格

ROBINHOODIES (ROBINHOODIES) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 51.23%。目前 ROBINHOODIES 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ROBINHOODIES。

ROBINHOODIES 目前市值在 $ 16,136.32 排名第 #-，流通供應量為 904.17M ROBINHOODIES。過去 24 小時內，ROBINHOODIES 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ROBINHOODIES 在過去一小時內波動了 +1.28%，過去7 天內波動了 +57.59%。過去一天，總交易量達到 --。

ROBINHOODIES（ROBINHOODIES）市場資訊

市值 $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K 流通量 904.17M 904.17M 904.17M 總供應量 904,168,957.3081616 904,168,957.3081616 904,168,957.3081616

ROBINHOODIES 的目前市值為 $ 16.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROBINHOODIES 的流通量為 904.17M，總供應量是 904168957.3081616，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.85K。