Robinhood Pepe 今日價格

Robinhood Pepe (REPE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.33%。目前 REPE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 REPE。

Robinhood Pepe 目前市值在 $ 101,856 排名第 #-，流通供應量為 1.00B REPE。過去 24 小時內，REPE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00519791，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，REPE 在過去一小時內波動了 +0.31%，過去7 天內波動了 -49.38%。過去一天，總交易量達到 $ 10.62K。

Robinhood Pepe（REPE）市場資訊

市值 $ 101.86K$ 101.86K $ 101.86K 成交量（24H） $ 10.62K$ 10.62K $ 10.62K 完全稀釋市值 $ 101.86K$ 101.86K $ 101.86K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Robinhood Pepe 的目前市值為 $ 101.86K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.62K。REPE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 101.86K。