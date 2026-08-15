Robinhood 今日價格

Robinhood (ROBINHOOD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.39%。目前 ROBINHOOD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ROBINHOOD。

Robinhood 目前市值在 $ 28,407 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M ROBINHOOD。過去 24 小時內，ROBINHOOD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ROBINHOOD 在過去一小時內波動了 +1.87%，過去7 天內波動了 -41.83%。過去一天，總交易量達到 --。

Robinhood（ROBINHOOD）市場資訊

市值 $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,997,557.568006 999,997,557.568006 999,997,557.568006

Robinhood 的目前市值為 $ 28.41K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROBINHOOD 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999997557.568006，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.41K。