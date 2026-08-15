Robin Hood 今日價格

Robin Hood (FOX) 今日實時價格為 $ 0.00120417，過去 24 小時內變化了 85.03%。目前 FOX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00120417 每 FOX。

Robin Hood 目前市值在 $ 1,204,188 排名第 #-，流通供應量為 1.00B FOX。過去 24 小時內，FOX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00128312（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00432259，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FOX 在過去一小時內波動了 -0.47%，過去7 天內波動了 +245.66%。過去一天，總交易量達到 $ 333.27K。

Robin Hood（FOX）市場資訊

市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 成交量（24H） $ 333.27K$ 333.27K $ 333.27K 完全稀釋市值 $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Robin Hood 的目前市值為 $ 1.20M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 333.27K。FOX 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.20M。