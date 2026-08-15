ROAI Scalper 今日價格

ROAI Scalper (ROAI) 今日實時價格為 $ 0.01019036，過去 24 小時內變化了 0.54%。目前 ROAI 兌 USD 的匯率為 $ 0.01019036 每 ROAI。

ROAI Scalper 目前市值在 $ 968,084 排名第 #-，流通供應量為 95.00M ROAI。過去 24 小時內，ROAI 的交易價格在 $ 0.01008038（低點）和 $ 0.01019146（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01432581，而歷史最低價為 $ 0.0026674。

短期表現方面，ROAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -12.54%。過去一天，總交易量達到 $ 392.18。

ROAI Scalper（ROAI）市場資訊

市值 $ 968.08K$ 968.08K $ 968.08K 成交量（24H） $ 392.18$ 392.18 $ 392.18 完全稀釋市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 95.00M 95.00M 95.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ROAI Scalper 的目前市值為 $ 968.08K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 392.18。ROAI 的流通量為 95.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.02M。