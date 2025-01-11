rLoop 圖標

rLoop 價格 (RLOOP)

USD

rLoop (RLOOP) 實時價格圖表

$0.01096963
$0.01096963$0.01096963
-0.80%(1D)

今天 rLoop (RLOOP) 的價格

今天 rLoop (RLOOP) 的實時價格爲 0.01096963 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RLOOP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
rLoop 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 113.43 USD
- rLoop 當天價格變化爲 -0.85%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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rLoop (RLOOP) 價格表現 USD

今天內，rLoop 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，rLoop 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0047718625
在過去60天內，rLoop 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0034389844
在過去90天內，rLoop 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.004509217066081974

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.85%
30天$ -0.0047718625-43.50%
60天$ -0.0034389844-31.35%
90天$ -0.004509217066081974-29.13%

rLoop (RLOOP) 價格分析

rLoop 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01096352
$ 0.01096352$ 0.01096352

$ 0.01123325
$ 0.01123325$ 0.01123325

$ 0.184602
$ 0.184602$ 0.184602

--

-0.85%

-18.30%

rLoop (RLOOP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 113.43
$ 113.43$ 113.43

0.00
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什麼是rLoop (RLOOP)

rLoop is a decentralized organization accelerating technological solutions to global problems. rLoop acquires, supports, and finances early-stage innovation and research projects as an open and self-governing collective. Users can invest in decentralized technology via NFT's.

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rLoop (RLOOP) 資源

官網

大家還在問：關於 rLoop (RLOOP) 的其他問題

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RLOOP 兌換爲當地貨幣

1 RLOOP 兌換 AUD
A$0.0177708006
1 RLOOP 兌換 GBP
0.0088854003
1 RLOOP 兌換 EUR
0.0106405411
1 RLOOP 兌換 USD
$0.01096963
1 RLOOP 兌換 MYR
RM0.0492536387
1 RLOOP 兌換 TRY
0.3885442946
1 RLOOP 兌換 JPY
¥1.7295815621
1 RLOOP 兌換 RUB
1.1148434969
1 RLOOP 兌換 INR
0.9454724097
1 RLOOP 兌換 IDR
Rp179.8299712272
1 RLOOP 兌換 PHP
0.64720817
1 RLOOP 兌換 EGP
￡E.0.5542954039
1 RLOOP 兌換 BRL
R$0.0671341356
1 RLOOP 兌換 CAD
C$0.0157962672
1 RLOOP 兌換 BDT
1.3380754674
1 RLOOP 兌換 NGN
17.0070949594
1 RLOOP 兌換 UAH
0.4637959564
1 RLOOP 兌換 VES
Bs0.58139039
1 RLOOP 兌換 PKR
Rs3.0547128661
1 RLOOP 兌換 KZT
5.788673751
1 RLOOP 兌換 THB
฿0.3804267684
1 RLOOP 兌換 TWD
NT$0.3632044493
1 RLOOP 兌換 CHF
Fr0.0099823633
1 RLOOP 兌換 HKD
HK$0.0853437214
1 RLOOP 兌換 MAD
.د.م0.1101350852