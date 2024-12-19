Rizzmas 圖標

Rizzmas 價格 (RIZZMAS)

USD

Rizzmas (RIZZMAS) 實時價格圖表

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-14.60%(1D)

今天 Rizzmas (RIZZMAS) 的價格

今天 Rizzmas (RIZZMAS) 的實時價格爲 0.00002024 USD。目前其市值爲 $ 10.04M USD。RIZZMAS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Rizzmas 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.98M USD
- Rizzmas 當天價格變化爲 -14.64%
- 其循環供應量爲 497.27B USD

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Rizzmas (RIZZMAS) 價格表現 USD

今天內，Rizzmas 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Rizzmas 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Rizzmas 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Rizzmas 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-14.64%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Rizzmas (RIZZMAS) 價格分析

Rizzmas 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00001873
$ 0.00001873$ 0.00001873

$ 0.00002614
$ 0.00002614$ 0.00002614

$ 0.00018285
$ 0.00018285$ 0.00018285

+0.09%

-14.64%

-35.86%

Rizzmas (RIZZMAS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

$ 4.98M
$ 4.98M$ 4.98M

497.27B
497.27B 497.27B

什麼是Rizzmas (RIZZMAS)

Rizzmas is a Christmas token, financial venture with a focus on creating hype and community engagement. The reference to Santa, market caps, and seasonal celebration suggests it’s blending the festive holiday spirit with crypto trading or investments. Community-Driven, Many successful crypto projects rely heavily on fostering active communities. The playful and engaging tone ( references to Santa and a market cap goal) help in building a loyal following who enjoy participating in themed events and social media trends.

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Rizzmas (RIZZMAS) 資源

官網

大家還在問：關於 Rizzmas (RIZZMAS) 的其他問題

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RIZZMAS 兌換爲當地貨幣

1 RIZZMAS 兌換 AUD
A$0.0000321816
1 RIZZMAS 兌換 GBP
0.0000159896
1 RIZZMAS 兌換 EUR
0.0000194304
1 RIZZMAS 兌換 USD
$0.00002024
1 RIZZMAS 兌換 MYR
RM0.00009108
1 RIZZMAS 兌換 TRY
0.0007098168
1 RIZZMAS 兌換 JPY
¥0.0031778824
1 RIZZMAS 兌換 RUB
0.002097876
1 RIZZMAS 兌換 INR
0.001722424
1 RIZZMAS 兌換 IDR
Rp0.3318032256
1 RIZZMAS 兌換 PHP
0.0011957792
1 RIZZMAS 兌換 EGP
￡E.0.001030216
1 RIZZMAS 兌換 BRL
R$0.0001262976
1 RIZZMAS 兌換 CAD
C$0.0000289432
1 RIZZMAS 兌換 BDT
0.0024188824
1 RIZZMAS 兌換 NGN
0.0314284696
1 RIZZMAS 兌換 UAH
0.0008496752
1 RIZZMAS 兌換 VES
Bs0.001012
1 RIZZMAS 兌換 PKR
Rs0.0056329944
1 RIZZMAS 兌換 KZT
0.010618916
1 RIZZMAS 兌換 THB
฿0.0006998992
1 RIZZMAS 兌換 TWD
NT$0.0006604312
1 RIZZMAS 兌換 CHF
Fr0.0000180136
1 RIZZMAS 兌換 HKD
HK$0.0001572648
1 RIZZMAS 兌換 MAD
.د.م0.0002030072