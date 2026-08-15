RIV Coin 今日價格

RIV Coin (RIV) 今日實時價格為 $ 0.00350467，過去 24 小時內變化了 4.28%。目前 RIV 兌 USD 的匯率為 $ 0.00350467 每 RIV。

RIV Coin 目前市值在 $ 7,400,136 排名第 #-，流通供應量為 2.11B RIV。過去 24 小時內，RIV 的交易價格在 $ 0.0033616（低點）和 $ 0.00352421（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04727658，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RIV 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 +4.54%。過去一天，總交易量達到 $ 395.01K。

RIV Coin（RIV）市場資訊

市值 $ 7.40M$ 7.40M $ 7.40M 成交量（24H） $ 395.01K$ 395.01K $ 395.01K 完全稀釋市值 $ 31.54M$ 31.54M $ 31.54M 流通量 2.11B 2.11B 2.11B 總供應量 8,999,998,305.139772 8,999,998,305.139772 8,999,998,305.139772

RIV Coin 的目前市值為 $ 7.40M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 395.01K。RIV 的流通量為 2.11B，總供應量是 8999998305.139772，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31.54M。