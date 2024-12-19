Ripples 價格 (RPLS)
今天 Ripples (RPLS) 的實時價格爲 0.081267 USD。目前其市值爲 $ 6.91M USD。RPLS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ripples 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 34.16K USD
- Ripples 當天價格變化爲 -3.60%
- 其循環供應量爲 85.00M USD
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今天內，Ripples 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00303839030634959。
在過去30天內，Ripples 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Ripples 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Ripples 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00303839030634959
|-3.60%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Ripples 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-2.24%
-3.60%
+6.55%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community. 01. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community. 02. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration. 03. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.
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|1 RPLS 兌換 AUD
A$0.12921453
|1 RPLS 兌換 GBP
￡0.06420093
|1 RPLS 兌換 EUR
€0.07801632
|1 RPLS 兌換 USD
$0.081267
|1 RPLS 兌換 MYR
RM0.3657015
|1 RPLS 兌換 TRY
₺2.85003369
|1 RPLS 兌換 JPY
¥12.75973167
|1 RPLS 兌換 RUB
₽8.42332455
|1 RPLS 兌換 INR
₹6.9158217
|1 RPLS 兌換 IDR
Rp1,332.24568848
|1 RPLS 兌換 PHP
₱4.80125436
|1 RPLS 兌換 EGP
￡E.4.1364903
|1 RPLS 兌換 BRL
R$0.50710608
|1 RPLS 兌換 CAD
C$0.11621181
|1 RPLS 兌換 BDT
৳9.71221917
|1 RPLS 兌換 NGN
₦126.19058493
|1 RPLS 兌換 UAH
₴3.41158866
|1 RPLS 兌換 VES
Bs4.06335
|1 RPLS 兌換 PKR
Rs22.61741877
|1 RPLS 兌換 KZT
₸42.63673155
|1 RPLS 兌換 THB
฿2.81021286
|1 RPLS 兌換 TWD
NT$2.65174221
|1 RPLS 兌換 CHF
Fr0.07232763
|1 RPLS 兌換 HKD
HK$0.63144459
|1 RPLS 兌換 MAD
.د.م0.81510801