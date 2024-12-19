Ripples 圖標

Ripples 價格 (RPLS)

USD

Ripples (RPLS) 實時價格圖表

$0.081267
$0.081267$0.081267
-3.60%(1D)

今天 Ripples (RPLS) 的價格

今天 Ripples (RPLS) 的實時價格爲 0.081267 USD。目前其市值爲 $ 6.91M USD。RPLS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ripples 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 34.16K USD
- Ripples 當天價格變化爲 -3.60%
- 其循環供應量爲 85.00M USD

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Ripples (RPLS) 價格表現 USD

今天內，Ripples 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00303839030634959
在過去30天內，Ripples 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Ripples 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Ripples 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00303839030634959-3.60%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Ripples (RPLS) 價格分析

Ripples 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.060714
$ 0.060714$ 0.060714

$ 0.091739
$ 0.091739$ 0.091739

$ 0.131094
$ 0.131094$ 0.131094

-2.24%

-3.60%

+6.55%

Ripples (RPLS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.91M
$ 6.91M$ 6.91M

$ 34.16K
$ 34.16K$ 34.16K

85.00M
85.00M 85.00M

什麼是Ripples (RPLS)

Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community. 01. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community. 02. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration. 03. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.

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Ripples (RPLS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ripples (RPLS) 的其他問題

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RPLS 兌換爲當地貨幣

1 RPLS 兌換 AUD
A$0.12921453
1 RPLS 兌換 GBP
0.06420093
1 RPLS 兌換 EUR
0.07801632
1 RPLS 兌換 USD
$0.081267
1 RPLS 兌換 MYR
RM0.3657015
1 RPLS 兌換 TRY
2.85003369
1 RPLS 兌換 JPY
¥12.75973167
1 RPLS 兌換 RUB
8.42332455
1 RPLS 兌換 INR
6.9158217
1 RPLS 兌換 IDR
Rp1,332.24568848
1 RPLS 兌換 PHP
4.80125436
1 RPLS 兌換 EGP
￡E.4.1364903
1 RPLS 兌換 BRL
R$0.50710608
1 RPLS 兌換 CAD
C$0.11621181
1 RPLS 兌換 BDT
9.71221917
1 RPLS 兌換 NGN
126.19058493
1 RPLS 兌換 UAH
3.41158866
1 RPLS 兌換 VES
Bs4.06335
1 RPLS 兌換 PKR
Rs22.61741877
1 RPLS 兌換 KZT
42.63673155
1 RPLS 兌換 THB
฿2.81021286
1 RPLS 兌換 TWD
NT$2.65174221
1 RPLS 兌換 CHF
Fr0.07232763
1 RPLS 兌換 HKD
HK$0.63144459
1 RPLS 兌換 MAD
.د.م0.81510801