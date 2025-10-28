Ripplebids（XRPB-SOL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000605 $ 0.00000605 $ 0.00000605 24H最低價 $ 0.00000678 $ 0.00000678 $ 0.00000678 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000605$ 0.00000605 $ 0.00000605 24H最高價 $ 0.00000678$ 0.00000678 $ 0.00000678 歷史最高 $ 0.00028007$ 0.00028007 $ 0.00028007 最低價 $ 0.00000579$ 0.00000579 $ 0.00000579 漲跌幅（1H） +2.02% 漲跌幅（1D） +10.08% 漲跌幅（7D） -21.27% 漲跌幅（7D） -21.27%

Ripplebids（XRPB-SOL）目前實時價格為 $0.00000666。過去 24 小時內，XRPB-SOL 的交易價格在 $ 0.00000605 至 $ 0.00000678 之間波動，市場活躍度顯著。XRPB-SOL 的歷史最高價為 $ 0.00028007，歷史最低價為 $ 0.00000579。

從短期表現來看，XRPB-SOL 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.02%，過去 24 小時內變動為 +10.08%，過去 7 天內累計變動為 -21.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ripplebids（XRPB-SOL）市場資訊

市值 $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 總供應量 999,864,505.638292 999,864,505.638292 999,864,505.638292

Ripplebids 的目前市值為 $ 6.66K, 它過去 24 小時的交易量為 --。XRPB-SOL 的流通量為 999.86M，總供應量是 999864505.638292，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.66K。