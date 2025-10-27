Ripe DAO Governance Token（RIPE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 24H最低價 $ 2.32 $ 2.32 $ 2.32 24H最高價 24H最低價 $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 24H最高價 $ 2.32$ 2.32 $ 2.32 歷史最高 $ 42.92$ 42.92 $ 42.92 最低價 $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 漲跌幅（1H） +0.39% 漲跌幅（1D） +3.16% 漲跌幅（7D） -31.92% 漲跌幅（7D） -31.92%

Ripe DAO Governance Token（RIPE）目前實時價格為 $2.2。過去 24 小時內，RIPE 的交易價格在 $ 2.13 至 $ 2.32 之間波動，市場活躍度顯著。RIPE 的歷史最高價為 $ 42.92，歷史最低價為 $ 1.98。

從短期表現來看，RIPE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.39%，過去 24 小時內變動為 +3.16%，過去 7 天內累計變動為 -31.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ripe DAO Governance Token（RIPE）市場資訊

市值 $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.20B$ 2.20B $ 2.20B 流通量 1.18M 1.18M 1.18M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ripe DAO Governance Token 的目前市值為 $ 2.60M, 它過去 24 小時的交易量為 --。RIPE 的流通量為 1.18M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.20B。