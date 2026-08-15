Riot Platforms xStock 今日價格

Riot Platforms xStock (RIOTX) 今日實時價格為 $ 9.99，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 RIOTX 兌 USD 的匯率為 $ 9.99 每 RIOTX。

Riot Platforms xStock 目前市值在 $ 58,859 排名第 #-，流通供應量為 6.18K RIOTX。過去 24 小時內，RIOTX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 44.97，而歷史最低價為 $ 9.99。

短期表現方面，RIOTX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Riot Platforms xStock（RIOTX）市場資訊

市值 $ 58.86K$ 58.86K $ 58.86K 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 55.95M$ 55.95M $ 55.95M 流通量 6.18K 6.18K 6.18K 總供應量 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626 5,599,172.101744626

Riot Platforms xStock 的目前市值為 $ 58.86K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。RIOTX 的流通量為 6.18K，總供應量是 5599172.101744626，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 55.95M。