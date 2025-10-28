Ringfence（RING）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0.00147006 $ 0.00147006 $ 0.00147006 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0.00147006$ 0.00147006 $ 0.00147006 歷史最高 $ 0.00631812$ 0.00631812 $ 0.00631812 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -1.38% 漲跌幅（1D） +47.02% 漲跌幅（7D） +106.81% 漲跌幅（7D） +106.81%

Ringfence（RING）目前實時價格為 $0.0013957。過去 24 小時內，RING 的交易價格在 $ 0 至 $ 0.00147006 之間波動，市場活躍度顯著。RING 的歷史最高價為 $ 0.00631812，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RING 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.38%，過去 24 小時內變動為 +47.02%，過去 7 天內累計變動為 +106.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ringfence（RING）市場資訊

市值 $ 71.67K$ 71.67K $ 71.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M 流通量 51.35M 51.35M 51.35M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ringfence 的目前市值為 $ 71.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RING 的流通量為 51.35M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.40M。