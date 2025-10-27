Ring AI（RING）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00177334 24H最高價 $ 0.00235845 歷史最高 $ 0.87041 最低價 $ 0.00129543 漲跌幅（1H） -0.01% 漲跌幅（1D） +21.25% 漲跌幅（7D） -3.83%

Ring AI（RING）目前實時價格為 $0.0022649。過去 24 小時內，RING 的交易價格在 $ 0.00177334 至 $ 0.00235845 之間波動，市場活躍度顯著。RING 的歷史最高價為 $ 0.87041，歷史最低價為 $ 0.00129543。

從短期表現來看，RING 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.01%，過去 24 小時內變動為 +21.25%，過去 7 天內累計變動為 -3.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ring AI（RING）市場資訊

市值 $ 226.50K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 226.50K 流通量 100.00M 總供應量 100,000,000.0

Ring AI 的目前市值為 $ 226.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RING 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 226.50K。