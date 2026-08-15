Rigby 今日價格

Rigby (RIGBY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 22.70%。目前 RIGBY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RIGBY。

Rigby 目前市值在 $ 22,690 排名第 #-，流通供應量為 999.81M RIGBY。過去 24 小時內，RIGBY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RIGBY 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -43.97%。過去一天，總交易量達到 --。

Rigby（RIGBY）市場資訊

市值 $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.69K$ 22.69K $ 22.69K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 總供應量 999,809,767.972108 999,809,767.972108 999,809,767.972108

Rigby 的目前市值為 $ 22.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RIGBY 的流通量為 999.81M，總供應量是 999809767.972108，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.69K。