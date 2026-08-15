RIF US Dollar 今日價格

RIF US Dollar (USDRIF) 今日實時價格為 $ 0.998432，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 USDRIF 兌 USD 的匯率為 $ 0.998432 每 USDRIF。

RIF US Dollar 目前市值在 $ 2,260,008 排名第 #-，流通供應量為 2.26M USDRIF。過去 24 小時內，USDRIF 的交易價格在 $ 0.993855（低點）和 $ 0.998527（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.24，而歷史最低價為 $ 0.795992。

短期表現方面，USDRIF 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.11%。過去一天，總交易量達到 $ 829.43。

RIF US Dollar（USDRIF）市場資訊

市值 $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M 成交量（24H） $ 829.43$ 829.43 $ 829.43 完全稀釋市值 $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M 流通量 2.26M 2.26M 2.26M 總供應量 2,263,556.635985001 2,263,556.635985001 2,263,556.635985001

RIF US Dollar 的目前市值為 $ 2.26M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 829.43。USDRIF 的流通量為 2.26M，總供應量是 2263556.635985001，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.26M。