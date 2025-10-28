Rico（RICO）價格資訊 (USD)

Rico（RICO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，RICO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。RICO 的歷史最高價為 $ 0.00498677，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RICO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.78%，過去 24 小時內變動為 +3.74%，過去 7 天內累計變動為 -0.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Rico（RICO）市場資訊

市值 $ 34.80K$ 34.80K $ 34.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.80K$ 34.80K $ 34.80K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 總供應量 999,722,611.4 999,722,611.4 999,722,611.4

Rico 的目前市值為 $ 34.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RICO 的流通量為 999.72M，總供應量是 999722611.4，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.80K。