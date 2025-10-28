Ricky The Raccoon（RICKY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00004777 $ 0.00004777 $ 0.00004777 24H最低價 $ 0.00005037 $ 0.00005037 $ 0.00005037 24H最高價 24H最低價 $ 0.00004777$ 0.00004777 $ 0.00004777 24H最高價 $ 0.00005037$ 0.00005037 $ 0.00005037 歷史最高 $ 0.00478606$ 0.00478606 $ 0.00478606 最低價 $ 0.00004624$ 0.00004624 $ 0.00004624 漲跌幅（1H） +0.67% 漲跌幅（1D） +3.86% 漲跌幅（7D） -14.24% 漲跌幅（7D） -14.24%

Ricky The Raccoon（RICKY）目前實時價格為 $0.00004962。過去 24 小時內，RICKY 的交易價格在 $ 0.00004777 至 $ 0.00005037 之間波動，市場活躍度顯著。RICKY 的歷史最高價為 $ 0.00478606，歷史最低價為 $ 0.00004624。

從短期表現來看，RICKY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.67%，過去 24 小時內變動為 +3.86%，過去 7 天內累計變動為 -14.24%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ricky The Raccoon（RICKY）市場資訊

市值 $ 49.39K$ 49.39K $ 49.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 49.39K$ 49.39K $ 49.39K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ricky The Raccoon 的目前市值為 $ 49.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RICKY 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 49.39K。