Rich Quack 今日價格

Rich Quack (QUACK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.55%。目前 QUACK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 QUACK。

Rich Quack 目前市值在 $ 1,332,203 排名第 #-，流通供應量為 44,354.54T QUACK。過去 24 小時內，QUACK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，QUACK 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -5.16%。過去一天，總交易量達到 --。

Rich Quack（QUACK）市場資訊

市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M 流通量 44,354.54T 44,354.54T 44,354.54T 總供應量 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Rich Quack 的目前市值為 $ 1.33M, 它過去 24 小時的交易量為 --。QUACK 的流通量為 44,354.54T，總供應量是 1.0e+17，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.98M。