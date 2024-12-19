Ribbon Finance 價格 (RBN)
今天 Ribbon Finance (RBN) 的實時價格爲 0.406642 USD。目前其市值爲 $ 40.27M USD。RBN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ribbon Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 866.48K USD
- Ribbon Finance 當天價格變化爲 -9.41%
- 其循環供應量爲 98.27M USD
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今天內，Ribbon Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0422574488821428。
在過去30天內，Ribbon Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0497218659。
在過去60天內，Ribbon Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0213188574。
在過去90天內，Ribbon Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0232153457345322。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0422574488821428
|-9.41%
|30天
|$ +0.0497218659
|+12.23%
|60天
|$ +0.0213188574
|+5.24%
|90天
|$ +0.0232153457345322
|+6.05%
Ribbon Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.91%
-9.41%
-22.37%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Ribbon Finance is a new protocol that helps users access crypto structured products for DeFi. It combines options, futures, and fixed income to improve a portfolio's risk-return profile.
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|1 RBN 兌換 AUD
A$0.64656078
|1 RBN 兌換 GBP
￡0.32124718
|1 RBN 兌換 EUR
€0.39037632
|1 RBN 兌換 USD
$0.406642
|1 RBN 兌換 MYR
RM1.829889
|1 RBN 兌換 TRY
₺14.26093494
|1 RBN 兌換 JPY
¥63.84686042
|1 RBN 兌換 RUB
₽42.1484433
|1 RBN 兌換 INR
₹34.6052342
|1 RBN 兌換 IDR
Rp6,666.26122848
|1 RBN 兌換 PHP
₱24.02440936
|1 RBN 兌換 EGP
￡E.20.6980778
|1 RBN 兌換 BRL
R$2.53744608
|1 RBN 兌換 CAD
C$0.58149806
|1 RBN 兌換 BDT
৳48.59778542
|1 RBN 兌換 NGN
₦631.42963118
|1 RBN 兌換 UAH
₴17.07083116
|1 RBN 兌換 VES
Bs20.3321
|1 RBN 兌換 PKR
Rs113.17253502
|1 RBN 兌換 KZT
₸213.3447253
|1 RBN 兌換 THB
฿14.06168036
|1 RBN 兌換 TWD
NT$13.26872846
|1 RBN 兌換 CHF
Fr0.36191138
|1 RBN 兌換 HKD
HK$3.15960834
|1 RBN 兌換 MAD
.د.م4.07861926