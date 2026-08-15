RIBBIT ZYGO THE FROG 今日價格

RIBBIT ZYGO THE FROG (RIBBIT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.07%。目前 RIBBIT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RIBBIT。

RIBBIT ZYGO THE FROG 目前市值在 $ 66,928 排名第 #-，流通供應量為 999.97M RIBBIT。過去 24 小時內，RIBBIT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RIBBIT 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 +21.37%。過去一天，總交易量達到 --。

RIBBIT ZYGO THE FROG（RIBBIT）市場資訊

市值 $ 66.93K$ 66.93K $ 66.93K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 66.93K$ 66.93K $ 66.93K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,971,098.244496 999,971,098.244496 999,971,098.244496

RIBBIT ZYGO THE FROG 的目前市值為 $ 66.93K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RIBBIT 的流通量為 999.97M，總供應量是 999971098.244496，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 66.93K。